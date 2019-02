Real Madrid findet langsam zu alter Stärke zurück. Dortmund muss in der Champions League bei Tottenham Hotspur auf einige Spieler verzichten.

Sorgen bei Dortmunder Spätstartern

(sid/dpa) - Sancho hastete Richtung Gangway und schlüpfte auf den letzten Drücker noch in den Flieger, die spöttelnden Mitspieler warteten schon. Dass ausgerechnet der englische Jungstar von Borussia Dortmund vor seiner Rückkehr nach London hektisch seinen vergessenen Reisepass holen musste, war eine Anekdote zum Augenzwinkern.



Immerhin kann Sancho in der Champions League am Mittwochabend bei Tottenham Hotspur spielen – die wirklich fehlenden Stars bereiten dem Trainer Lucien Favre hingegen große Sorge. Denn nicht nur Reus, sondern auch Superjoker Alcacer sowie Weigl und Piszczek traten die einstündige Reise zum Achtelfinalhinspiel heute Abend gegen Tottenham erst gar nicht an.



Den Spurs geht es aber auf keinen Fall besser: WM-Torschützenkönig Kane und der englische Nationalspieler Alli fallen verletzt aus. Doch auch ohne sie habe „Tottenham eine enorme Qualität“, warnte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Zumindest auf dem Rasen dürfte es für die Dortmunder Spätstarter keine Probleme mit der Passkontrolle geben.



Real Madrid gibt sich seinerseits vor dem Achtelfinalhinspiel gegen Ajax Amsterdam selbstsicher. Zur Möglichkeit, dass die Königlichen den Wettbewerb zum vierten Mal in Folge gewinnen könnten, sagte Coach Santiago Solari: „Wenn es um Real Madrid geht, ist nichts unmöglich.“ Das Team spielt am Mittwoch in der Johan-Cruyff-Arena. „Das wird eine offene K.-o.-Runde“, meinte der belgische Torwart Courtois kurz vor der Abreise nach Amsterdam. „Wir werden uns verteidigen und es werden sicher zwei gute Partien. Ich hoffe, dass wir als Sieger daraus hervorgehen.“



Ajax schwächelt

In den vergangenen acht Spielzeiten hatten die Spanier in der Königsklasse stets mindestens das Halbfinale erreicht. Für das Spiel bei Ajax stehen alle Stars der Mannschaft im Kader. „Los Blancos“ befanden sich in den vergangenen Wochen zeitweilig in einer tiefen Krise, hatten aber im Dezember zum dritten Mal in Serie die Club-WM gewonnen.

Es geht aufwärts. Im Pokal steht das Team im Halbfinale. In der Liga lief es zuletzt ebenfalls wieder rund, in der sich das Starensemble bis auf sechs Punkte an Tabellenführer FC Barcelona herangekämpft hat. Ajax schwächelte zuletzt in der Meisterschaft. Vier von zwölf Punkten sind eindeutig zu wenig.