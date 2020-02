Der Radsport nimmt in Luxemburgs Sportwelt immer noch einen besonderen Platz ein. Doch es nicht alles Gold, was glänzt.

Luxemburger Sportler gehören in ihrer Disziplin zur Crème de la Crème. Auf welche Mainstream-Sportart trifft diese These zu? Viele Beispiele gibt es nicht. Der Straßenradsport genießt eine Sonderstellung – auch in den Après-Schleck-Jahren. Ein Blick in die Statistiken verrät Erstaunliches.

Die einheimischen Fans müssen sich in Acht nehmen ...