Son lässt Tottenham jubeln

Jan MORAWSKI Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League gehen Liverpool und Tottenham mit einem Vorteil ins Rückspiel. Trainer Pep Guardiola ist bedient.

(sid) - Tottenham Hotspur hat die internationale Feuertaufe in seinem neuen Stadion mit dem Glück des Tüchtigen bestanden. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gewann das erste Europacupspiel in der neuen Arena an der White Hart Lane gegen Ligarivale Manchester City nach hartem Kampf 1:0 und hat dadurch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch kommender Woche vor fremden Publikum im Etihad Stadium beim englischen Meister eine gute Ausgangsposition.

Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich dagegen im zweiten Match gewaltig steigern, wenn der Traum vom „Quadruple“ weiter leben soll. Son machte mit seinem Treffer in der 78.' den Erfolg der Hausherren perfekt. Die Gäste, die bislang nur 2016 die Runde der letzten Vier im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt erreichen konnten, hatten in der 13.' die mögliche Führung verpasst, als der argentinische Torjäger Agüero einen Handelfmeter vergab.

Derweil hat sich der FC Liverpool eine noch bessere Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp besiegte den FC Porto durch Tore von Keïta (5.') und Firmino (26.') mit 2:0.



Torschützen unter sich: Roberto Firmino und Naby Keïta (r.) lassen Liverpool jubeln. Foto: AFP