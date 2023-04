Bis zum großen Laufevent in Luxemburg sind es noch etwas mehr als vier Wochen. Für wen diese Zeit als Vorbereitung reicht, erklärt ein Experte.

Tipps für Unentschlossene

Sollte ich beim ING-Marathon starten oder nicht?

Jan MORAWSKI Bis zum großen Laufevent in Luxemburg sind es noch etwas mehr als vier Wochen. Für wen diese Zeit als Vorbereitung reicht, erklärt ein Experte.

In genau einem Monat fällt der Startschuss zum 16. ING Night Marathon. Die Veranstalter erwarten bis zu 17.000 Läuferinnen und Läufer beim Großevent in der Hauptstadt. Der Anmelde-Zeitraum begann am Mittwoch und endet am Dienstag, dem 2. Mai. Dabei haben nicht nur Profis, sondern sicherlich auch viele Hobby-Athleten ihre Teilnahme am 20. Mai bereits fest eingeplant. Für die Unentschlossenen beginnt die Zeit des Grübelns.

Wer über einen kurzfristigen Start beim Nachtmarathon nachdenkt, der muss sich nicht nur einen Ruck geben, sondern auch entscheiden, bei welcher Disziplin er antreten möchte. Die beliebtesten Strecken sind der klassische Marathon (42,2 km) und der Halbmarathon (21,1 km). Dabei stellt sich die Frage: Was kann ich überhaupt schaffen?

Tipps für Lauf-Anfänger Langsam anfangen

Realistische Ziele setzen

Feste Trainingstage einplanen

Geh-Intervalle integrieren

Genug Pausen machen

Auf die richtige Technik achten

Gutes Schuhwerk benutzen

Ausgewogen ernähren

Auf den Körper hören

„Wer noch nie oder nicht länger als mindestens 60 Minuten ohne Pause gelaufen ist, sollte die Finger beziehungsweise die Füße vom Halbmarathon und ganz sicher vom Marathon lassen“, stellt Yves Göldi klar, der beim Leichtathletik-Verband FLA für das Training der Langstrecken-Athleten zuständig ist. „Vier Wochen reichen nicht aus, um eine Anstrengung dieser Art problemlos zu verkraften.“

Dabei geht es vor allem um die Gesamtzeit, welche die meisten Teilnehmer auf der Strecke verbringen. Beim Halbmarathon 2022 waren die langsamsten der insgesamt rund 3.000 Starterinnen und Starter mehr als drei Stunden unterwegs. Eine Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Laut Göldi sei jede gesunde Person, die einer regelmäßigen sportlichen Aktivität nachgeht, in der Lage, die 21,1 km zu überstehen – „im besten Fall nur mit einem Muskelkater am Tag danach“.

Die Voraussetzung ist allerdings, dass diese Person nicht erst jetzt mit dem Lauftraining beginnt. „Wer einen Halbmarathon laufen will, sollte sich meiner Einschätzung nach mindestens zwölf Wochen darauf vorbereiten, mindestens drei bis vier Mal in der Woche zwischen 60 und 90 Minuten laufen und einige Male vielleicht an einem Zehn-Kilometer-Lauf teilnehmen“, sagt der FLA-Coach. „Ein Marathon erfordert eine noch längere Vorbereitung.“

Trainingsidee für die letzten vier Wochen

Somit könnte jeder, der bereits über einen längeren Zeitraum in den Laufschuhen steckt, zumindest für den Halbmarathon auf dem richtigen Weg sein. Wer also eine gute Basis hat, für den könnte der letzte Monat vor dem Start, laut Göldi, so aussehen: In der ersten Woche sammelt man noch einmal viele Laufstunden, also eventuell sechs Trainingseinheiten zwischen 60 und 90 Minuten. In der zweiten Woche läuft man weniger oft, aber immer noch zweimal 80 bis 90 Minuten und ein Mal zehn bis 15 km im Zieltempo.

In der dritten Woche könnte man so oft laufen wie in Woche zwei, allerdings nicht mehr länger als 70 Minuten. Und in den letzten sieben Tagen vor dem Startschuss wäre die Empfehlung: Dreimal Laufen, aber nicht zu lang (bis 60 Minuten maximal). „Das ist kein Trainingsplan“, stellt Göldi klar, „sondern nur eine allgemeine Idee, wie die letzte Vorbereitung gestaltet werden könnte“.

Für Hobby-Athleten mit geringer läuferischer Vorbereitung ist ein Start bei den langen Nachtmarathon-Strecken allerdings nicht nur „sinnlos, sondern auch riskant“, wie Göldi erklärt. Auf die Atmosphäre müssen diese Menschen am 20. Mai allerdings nicht verzichten. Beim Team Run (42,2 km in vier Etappen für Gruppen) oder als Zuschauer am Rand der Strecke sind noch Plätze frei.

