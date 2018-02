Sören Nissen, der Marathonmann

Sören Nissen ist eine Art Alleskönner. Im Januar wurde der gebürtige Däne Landesmeister im Cyclocross. Eigentlich fährt er aber Mountainbike. In dieser Disziplin hat er in den kommenden Monaten noch Großes vor.

Sören Nissen ist eine Art Alleskönner. Im Januar wurde der gebürtige Däne Landesmeister im Cyclocross. Eigentlich fährt er aber Mountainbike. In dieser Disziplin hat er in den kommenden Monaten noch Großes vor.

„Wer ist das? Wo kommt der denn her? Ist der überhaupt Luxemburger?“ Viele Zuschauer schauten ziemlich verdutzt, als Sören Nissen vor rund sechs Wochen bei den Cyclocross-Landesmeisterschaften die gesamte Konkurrenz in Schach hielt. Der gebürtige Däne sorgte in Kayl für die große Überraschung und holte sich seinen ersten Landesmeistertitel.



„Es war eine etwas kuriose Situation ...