So werden in diesem Jahr die besten Sportler gekürt

Bob HEMMEN Am Freitagabend findet zwar keine klassische Sportlergala statt, auf Preise dürfen sich die Sportlerinnen und Sportler trotzdem freuen.

Eigentlich sollten die besten Sportlerinnen und Sportler des Landes am Donnerstagabend im Casino 2000 in Mondorf gefeiert werden. Coronabedingt entschied der Luxemburger Sportpresseverband um Präsident Petz Lahure aber bereits vorzeitig, in diesem Jahr keine Gala zu veranstalten.

„Wir haben auf die Virologen gehört, die schon im Juli gesagt haben, dass die Zahlen im Winter wieder steigen würden“, erklärt Lahure und fügt hinzu: „Wir wollten kein Risiko eingehen und die Sportler und anderen Gäste schützen.“

Anders als im vergangenen Jahr wird es 2021 dennoch Sieger geben. Die Mitglieder von sportspress.lu haben abgestimmt und neben den bereits feststehenden Gewinnern in den Kategorien Prix du Jeune Espoir (Yvandro Borges und Mara Krombach), Prix Sport et Handicap (Tom Habscheid) und Prix d'Honneur (Paul Wagner) weitere Sieger gekürt.

Start um 20 Uhr

Offiziell verkündet werden diese am Freitagabend bei der Awards Night, die bereits am Mittwoch im Mondorfer Casino aufgenommen wurde und ab 20 Uhr unter anderem auf wort.lu zu sehen sein wird. „Das wird eine formidable Übertragung mit viel Abwechslung“, verspricht Lahure, der schon seit 1998 an der Spitze der nationalen Sportjournalisten-Vereinigung steht.

„Für mich war es organisatorisch in diesem Jahr ungefähr derselbe Aufwand wie zuvor. Nur das Verschicken der Einladungen und die Aufteilung der Tische fiel weg. Darum hat sich aber ohnehin Paul Wagner stets gekümmert.“ Der im August verstorbene langjährige Generalsekretär wird bei dieser Ausgabe nochmals verabschiedet.

Favorit Grethen

Wem Lahure gratuliert, erfahren die Zuschauer erst am Freitagabend. Bei den Männern hat Charel Grethen sicherlich die besten Karten, schließlich wurde der Leichtathlet bei den Olympischen Spielen über 1.500 m Zwölfter. Neben Grethen und Titelverteidiger Bob Bertemes (Kugelstoßen) stehen auch Radprofi Kevin Geniets, Triathlet Bob Haller, Bogenschütze Jeff Henckels, Rennfahrer Dylan Pereira, Volleyballer Kamil Rychlicki, Dressurreiter Nicolas Wagner sowie die Fußballer Leandro Barreiro, Gerson Rodrigues und Sébastien Thill auf der Liste.

11 Leandro Barreiro Foto: Ben Majerus

Leandro Barreiro Foto: Ben Majerus Bob Bertemes Foto: Christian Kemp Kevin Geniets Foto: Yann Hellers Charel Grethen Foto: Christian Kemp Bob Haller Foto: Stéphane Guillaume Jeff Henckels Foto: Yann Hellers Dylan Pereira Foto: ATP Gerson Rodrigues Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu Kamil Rychlicki Foto: Civitanova Sébastien Thill Foto: Ben Majerus Nicolas Wagner Foto: Yann Hellers

In der Frauenkonkurrenz rechnen sich mehrere Nominierte Chancen aus. Radfahrerin Christine Majerus könnte sich die Trophäe zum sechsten Mal in Folge und zum insgesamt siebten Mal sichern. Die Schwimmerin Julie Meynen und die Karatekas Kimberly Nelting und Jenny Warling standen auch zur Wahl.

6 Sarah De Nutte Foto: FLTT

Sarah De Nutte Foto: FLTT Christine Majerus Foto: Christian Kemp Julie Meynen Foto: Yann Hellers Kimberly Nelting Foto: FLAM Ni Xia Lian Foto: Stéphane Guillaume Jenny Warling Foto: Fernand Konnen

Weil nur Leistungen vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 berücksichtigt werden durften, ist der sensationelle Gewinn der WM-Bronzemedaille im Doppel von Ni Xia Lian und Sarah De Nutte erst für die nächste Ausgabe relevant.

Die beiden Tischtennisspielerinnen standen in diesem Jahr aber sowohl einzeln als auch mit der Nationalmannschaft zur Auswahl. Dort konkurrieren die FLTT-Frauen mit den Basketball-Nationalteams der Frauen und Männer, der FLF-Auswahl und Folas Fußballern.

5 Basketball-Nationalmannschaft der Männer Foto: FIBA

Basketball-Nationalmannschaft der Männer Foto: FIBA Basketball-Nationalmannschaft der Frauen Foto: Stéphane Guillaume Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Foto: Ben Majerus Sarah De Nutte (r.) und Ni Xia Lian gehören zur Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen. Foto: Stéphane Guillaume Fola Esch Foto: Ben Majerus

Neben der Mannschaft wird auch wieder der Trainer des Jahres ausgezeichnet. Tommy Danielsson (Tischtennis), Ken Diederich (Basketball), Luc Holtz (Fußball) und Camille Schmit (Leichtathletik) sind die Nominierten. „Ich bin davon überzeugt, dass es eine tolle Sendung im Sinne des Sports wird“, erzählt Lahure, der jedoch hofft, dass 2022 wieder ein klassischer Gala-Abend stattfinden kann.

4 Tommy Danielsson Foto: Christian Kemp

Tommy Danielsson Foto: Christian Kemp Ken Diederich Foto: Stéphane Guillaume Luc Holtz Foto: Ben Majerus Camille Schmit Foto: Christian Kemp





