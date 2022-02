Als Antwort auf eine parlamentarische Frage veröffentlicht Sportminister Georges Engel interessante Zahlen.

So viele Profisportler leben in Luxemburg

Wie viele Einwohner Luxemburgs ihren Lebensunterhalt als Profisportler verdienen, war lange Zeit weitestgehend unbekannt. Nun hat Sportminister Georges Engel als Antwort auf eine parlamentarische Frage der ADR interessante Zahlen veröffentlicht.

So soll es am 31. März 2021 in Luxemburg insgesamt 116 Profisportler gegeben haben. Diese Personen waren zu diesem Zeitpunkt als „Athlètes et sportifs de compétition“ versichert. Der Großteil, 99 an der Zahl, sind Männer.

Ebenfalls interessant ist die Verteilung der Nationalitäten. So tauchen in der Statistik mehr US-Amerikaner (31) und Franzosen (26) auf als Luxemburger (23). Dies erklärt sich dadurch, dass fast alle Basketballprofis aus den USA kommen.

Profisportler in Luxemburg US-Amerikaner 31 Franzosen 26 Luxemburger 23 Deutsche 8 Belgier 5 Andere Nationalitäten 23

99 Profisportler haben zwischen März und Dezember 2020 vom Chômage partiel profitiert.

