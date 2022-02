Bei „And One - De Basketpodcast“ sprechen die zwei Nationalspieler über ihren ehrgeizigen Vereinscoach und die eigenen Ambitionen.

Basketballpodcast

So ticken Mike Feipel und Yannick Verbeelen

Mike Feipel und Yannick Verbeelen sind unterschiedliche Typen. Während Letzterer nicht nur von seinem Sparta-Teamkollegen als Arbeitstier bezeichnet wird, zählt Feipel zweifelsohne zu den größten Talenten des Landes.

In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ sprechen die zwei Nationalspieler über ihre noch jungen Karrieren, Ziele mit Sparta und Vorbilder, die sie geprägt haben.

Außerdem erzählten die beiden Bartringer, wie es ist, im Kader der FLBB-Auswahl zu stehen. Am Ende der Folge treten Feipel und Verbeelen in einem Quiz gegeneinander an.

And One - De Basketpodcast Sportjournalist Bob Hemmen unterhält sich mit Gästen aus dem nationalen Basketball.

Vor dem Duo war Rocky zu Gast bei „And One“. Der ehemalige Nationalspieler sprach unter anderem über sein soziales Engagement.

Der Podcast erscheint während der kompletten Saison jede zweite Woche. Abonnieren Sie „And One“ auf Spotify oder einer anderen Plattform.

Hier können Sie alle bisher erschienenen Folgen hören.

