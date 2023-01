In der Handball-Axa-League beginnen in acht Tagen die Titel-Play-offs. So gut sind die sechs Mannschaften darauf vorbereitet.

Sport 9 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Handball

So starten die Teams in die heiße Phase des Titelkampfes

Lutz SCHINKÖTH In der Handball-Axa-League beginnen in acht Tagen die Titel-Play-offs. So gut sind die sechs Mannschaften darauf vorbereitet.