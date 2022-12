Am Sonntag hat Argentinien die Chance auf seinen dritten WM-Titel. Doch bereits nach dem Halbfinalsieg wurde weltmeisterlich gefeiert.

So feiern die Argentinier den Einzug ins WM-Finale

André KLEIN Am Sonntag hat Argentinien die Chance auf seinen dritten WM-Titel. Doch bereits nach dem Halbfinalsieg wurde weltmeisterlich gefeiert.

Argentinien steht in Katar zum sechsten Mal bei einer Fußball-WM im Finale. Bei den Turnieren 1978 im eigenen Land und 1986 in Mexiko konnte sich die Albiceleste den Titel als beste Nationalmannschaft der Welt sichern. Die letzten beiden Finalteilnahmen 1990 in Italien und 2014 in Brasilien gingen jedoch jeweils gegen Deutschland verloren.

Impressionen nach dem Sensationserfolg der Marokkaner In einem denkwürdigen Achtelfinale kämpft sich Marokko gegen Spanien ins Elfmeterschießen. Torwart Bono wird dort zum Helden.

Deutschland wird diesmal aber nicht der Finalgegner sein. Nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien (3:0) treffen Lionel Messi und Co. entweder auf den amtierenden Weltmeister Frankreich oder die afrikanische Überraschungsmannschaft aus Marokko.

16 Dieser Fan hält eine Kopie des Objekts der Begierde bereits in seinen Händen. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Dieser Fan hält eine Kopie des Objekts der Begierde bereits in seinen Händen. Foto: AFP Und damit ist er nicht der Einzige. Foto: AFP Lionel Messi erhält eine weitere Chance, Weltmeister zu werden. Foto: AFP Auch in Katar haben die Argentinier viele Fans. Foto: AFP Der Obelisk in Buenos Aires ragt majestätisch aus den Fanmassen empor. Foto: AFP Fast schon ikonisch. Foto: AFP Auch in Zagreb verfolgten viele Fans das Spiel - feuerten allerdings Luka Modric und Co. an Foto: AFP Freude und Erleichterung bei den Spielern der Albiceleste. Foto: AFP Manche Fans nutzen kreative Verkleidungen. Foto: AFP Nach Spielende herrscht auf der kroatischen Seite Ernüchterung. Foto: AFP ...Die Hände, zum Himmel...und lasst die Argentinier fröhlich sein. Foto: AFP Pure Freude. Foto: AFP Dieser Fan hat sich die Landesfarben ins Gesicht gemalt. Foto: AFP Tausende Argentinier versammeln sich um das Wahrzeichen von Buenos Aires. Foto: AFP Manche standen sogar direkt davor. Foto: AFP Für Luka Modric könnte es die letzte WM gewesen sein. Foto: AFP

Egal wer es am Ende sein, der Einzug ins Finale hat ein ganzes Land bereits jetzt in Ekstase versetzt, die nur noch durch einen Triumph am Sonntag getoppt werden kann. Dann würde Messi auch endgültig aus dem langen Schatten von Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona treten.

