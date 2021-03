So denkt Laurent Jans über Katar und seine Vereinssituation

Fußball-Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans spricht vor dem Duell mit Katar über die Kritik an Länderspielen und seine aktuell schwierige Situation bei Standard Liège.

Als Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans vor der Saison nach Belgien wechselte, wollte er sich bei Standard Liège einen Stammplatz erobern. Zuletzt wurde der 28-Jährige jedoch immer seltener eingesetzt. Die Länderspielpause kommt für Jans somit genau zum richtigen Zeitpunkt.

Vor dem Start der WM-Qualifikation trifft die FLF-Auswahl am Mittwoch (18 Uhr) in einem Testspiel in Debrecen (H) auf Katar.

Laurent Jans, die vergangenen Wochen waren sportlich für Sie nicht einfach ...