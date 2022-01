Das Finale steht: Am Montagabend kämpfen Michael Smith und Peter Wright bei der Darts-WM um den Titel.

Darts-WM

Smith und Wright treffen im Finale aufeinander

(dpa) - Der englische Weltklassespieler Michael Smith und Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright bestreiten das Finale der Darts-WM in London am Montagabend (21 Uhr). Am Sonntagabend besiegte der 31 Jahre alte Smith seinen Landsmann James Wade deutlich mit 6:3 und bekommt damit nach 2019 seine zweite Chance auf die Sid Waddell Trophy.

Vor drei Jahren verlor der „Bully Boy“, wie Smith genannt wird, das Endspiel mit 3:7 gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Das zweite Duell entschied Wright mit 6:4 gegen seinen Landsmann Gary Anderson für sich.



Michael Smith spielt bislang ein sehr starkes Turnier. Foto: dpa

Der Weltranglistenneunte Smith spielt bislang ein herausragendes Turnier und hat nacheinander den walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton, Titelverteidiger Gerwyn Price (ebenfalls Wales) und nun Ex-Europameister Wade aus dem Turnier befördert. Das Halbfinale im Alexandra Palace geriet zu einer Machtdemonstration, der selbstbewusste Smith ließ seinem Widersacher quasi keine Chance. Wade hatte zuvor etwas Glück mit der Auslosung und profitierte auch von einem Corona-Ausfall des Niederländers Vincent van der Voort.

„Snakebite“ Wright, wie immer bunt frisiert und gekleidet, zeigte einen Tag nach dem 5:4 gegen Englands Callan Rydz seine bisher beste Turnierleistung. Wie am Vortag spielte der 51-Jährige acht perfekte Darts und scheiterte dann auf Doppel-12 - dafür stellte er mit 24 Aufnahmen von 180 Punkten einen Weltrekord auf. Für Wright wird es nach 2014 (Niederlage gegen van Gerwen) und 2020 (Sieg gegen van Gerwen) das dritte WM-Finale.

