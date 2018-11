Der Verein von Maxime Chanot hat ein Video veröffentlicht. Ein interessanter Blick hinter die Kulissen des Duells zwischen New York City FC und Philadelphia Union.

Small Talk, Gebete und Freude

Der Verein von Maxime Chanot hat ein Video veröffentlicht. Ein interessanter Blick hinter die Kulissen des Duells zwischen New York City FC und Philadelphia Union.

In puncto Selbstvermarktung sind US-amerikanische Sportmannschaften das Maß aller Dinge. New York City FC, der Verein des luxemburgischen Nationalspielers Maxime Chanot, gewährt den Fans nun einen Blick hinter die Kulissen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Luxemburger Zeit) setzte sich das Team mit 3:1 gegen Philadelphia Union durch und erreichte das Halbfinale der Eastern Conference.

Im vom Club veröffentlichten Video sieht man, wie sich Chanot und Co. auf das Spiel vorbereitet haben und wie er und seine Mannschaftskollegen nach dem Spiel auf dem Feld feiern.

Besonders auffällig: Der Innenverteidiger ist zwar nicht der Kapitän des Teams, doch er ist ein wichtiger Führungsspieler. Vor dem Spiel motiviert Chanot seine Mitspieler, er nimmt sich aber auch die Zeit für ein Gespräch mit einem Balljungen. Wie bei Länderspielen betet der 28-Jährige vor und nach der Partie.

Nächstes Duell steht bevor

Nachdem es für ihn und seinen Club gegen Philadelphia optimal lief, wartet aber jetzt eine schwere Aufgabe auf New York City FC. In der Nacht von Sonntag auf Montag (1.30 Uhr Luxemburger Zeit) findet das Hinspiel gegen Atlanta United statt, das Rückspiel wird dann am 11. November (Lokalzeit) ausgetragen.

Möglicherweise bekommen die Fans des Teams dann auch wieder einen Blick hinter die Kulissen gewährt.