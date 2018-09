Bob Jungels konnte bei der Slowakei-Rundfahrt auf der ersten Etappe nicht mit den Besten mithalten. Das Führungstrikot übernahm ein Teamkollege.

Slowakei: Jungels verliert Führungstrikot

Daniel WAMPACH Slowakei: Jungels verliert Führungstrikot

Auf der ersten Etappe der Slowakei-Rundfahrt (UCI-Kategorie 2.1) hat Bob Jungels sein Führungstrikot verloren. Sieben Anstiege standen auf der Königsetappe an, darunter der letzte hinauf zum Ziel. Am Ende setzte sich Jungels' Teamkollege Julian Alaphilippe (F) durch und übernahm damit auch die Gesamtführung.



Jungels (18.) konnte den Anschluss an die erste Gruppe am Ende nicht halten und hatte nach 170 km einen Rückstand von 23''. Am Mittwoch hatte sich Jungels beim Prolog durchgesetzt.