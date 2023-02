Eine Kanadierin hat Mikaela Shiffrin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gwyneth ten Raa ist zehn Sekunden langsamer.

Ski alpin

Slalom der Frauen endet mit Sensation

Joe GEIMER Eine Kanadierin hat Mikaela Shiffrin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gwyneth ten Raa ist zehn Sekunden langsamer.

(jg/dpa) - Die Bewerbe der Frauen bei der alpinen Ski-WM in Frankreich sind mit einer Sensation zu Ende gegangen. Die Kanadierin Laurence St-Germain fing Mikaela Shiffrin im Slalom am Samstag dank einer famosen Fahrt im zweiten Durchgang noch ab und sicherte mit 0''57 Vorsprung Gold vor der US-Amerikanerin. Bronze holte die Deutsche Lena Dürr (+0,69).

Die Überraschungsweltmeisterin St-Germain, die noch kein Weltcuprennen gewonnen hat, profitierte einerseits von einem Patzer von Shiffrin, aber auch von einem Einfädler der zur Halbzeit zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holender. Für Kanada ist es erst die dritte Medaille in einem Frauen-WM-Slalom.

Ich verstehe selber nicht, was da los ist. Es ist verrückt, dass ich jetzt Weltmeisterin bin. Laurence St-Germain

„Ich habe schon einige Fehler gemacht, aber ich habe mir dann gedacht, ich muss noch schneller fahren. Ich verstehe selber nicht, was da los ist. Es ist verrückt, dass ich jetzt Weltmeisterin bin. Ich konnte es schon nicht glauben, dass ich auf dem Podium bin und habe Lena gefragt, wo ich mich als Zweite oder Dritte hinstellen muss“, erklärte St-Germain unmittelbar nach dem Rennen. Für Kanada war es in Frankreich die vierte Medaille und die zweite in Gold, nachdem James Crawford im Super-G gewonnen hatte.

Osch verpasst Qualifikation

Dei beiden Schwestern Gwyneth und Joyce ten Raa waren ebenfalls beim WM-Slalom am Start. Während Joyce als eine von 21 der insgesamt 117 Starterinnen im ersten Lauf ausschied, schaffte es Olympia-Teilnehmerin Gwyneth in beiden Durchgängen ins Ziel. Nach dem ersten Lauf lag die 17-Jährige an Position 52, dies mit einem Rückstand von 5''95 auf Shiffrin. Letztendlich beendet Gwyneth ten Raa den Wettkampf an Position 39 (auf 10''44).

Bei den Männern stand unterdessen die Qualifikation für den Slalom am Sonntag auf dem Programm. Für Matthieu Osch endete der Wettkampf mit einem Ausfall im zweiten Durchgang. Somit endet die WM für ihn frühzeitig.





