SkodaTour: Zweite Etappe wird stark verkürzt

(jot/jg) - Die zweite Etappe der SkodaTour de Luxembourg wird aufgrund der Überschwemmungen stark verkürzt. Die ersten 81 km fallen weg. Die Etappe zählt jetzt nur noch 89 km. Das Fahrerfeld wird nun den Osten des Landes nicht mehr durchqueren. Los geht es um 15 Uhr in Junglinster beim Lënster Lycée. Ursprünglich sollte die Etappe um 13 Uhr in Rosport beginnen.



Das Ziel der zweiten Etappe der SkodaTour de Luxembourg in Schifflingen hat es in sich: Zum dritten Mal endet der Abschnitt dort mit einer Art Mini-Bergankunft. Die Rede ist von der steilen Montée du Cimetière, die hinauf zum Leichtathletikstadion Jean Jacoby führt. Der Anstieg ist zwar mit nur 440 m ziemlich kurz, weist aber immerhin eine durchschnittliche Steigung von 13,18 Prozent auf. Zwischenzeitlich neigt sich die Straße gar um 18 Prozent!

Klassische Qualitäten eines Punchers sind gefragt: Bislang siegten in Schifflingen an Ort und Stelle Matti Breschel und Philippe Gilbert.



Analyse von Andy Schleck: "Der eigentliche Kampf findet nicht am Schlussanstieg, sondern davor statt. Jeder will vorher die beste Position haben, das wird fast schon wie ein Sprint. Das kostet Kräfte und dann muss der Fahrer bis nach oben zum Ziel durchziehen können. Es wird sich einer behaupten, der in der Lage ist, seine Position im Peloton zu verteidigen."