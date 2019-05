Am Dienstag wurden Details zur kommenden SkodaTour de Luxembourg bekannt. Die wichtigste Neuerung betrifft die TV-Übertragung.

SkodaTour: TV-Übertragung gesichert

Vom 5. Juni an findet die SkodaTour de Luxembourg im Radsport statt. Ein Prolog und vier Etappen stehen auf dem Programm.

Eine WorldTour-Mannschaft wird nicht am Start sein, dafür aber Topteams aus der zweiten Reihe wie Bardiani (aktuell beim Giro dabei), Corendon, Cofidis, Wanty oder auch Direct Energie. Ob der Sieger des Amstel Gold Race und Cyclocross-Weltmeister Mathieu van der Poel (NL) mit Corendon am Start sein wird, ist noch nicht bekannt.



Die wichtigste Veränderung betrifft die TV-Übertragung: Das Rennen wird live auf RTL Télé Lëtzebuerg ausgestrahlt. "Wir verhandeln auch noch mit internationalen TV-Sendern, die aber noch abwarten wollen, bevor sie wissen, wie sie die SkodaTour in ihr Programm aufnehmen können", erklärt Andy Schleck, Präsident der Landesrundfahrt. So soll Eurosport jeweils am Abend eine längere Zusammenfassung der Etappen zeigen, auch mit dem belgischen Sender Sporza werden Gespräche geführt.

Von diesem Jahr an kommt ein Helikopter zum Einsatz, um TV-Bilder aus der Luft zu zeigen. So könne der Fokus auch auf die Landschaften und Sehenswürdigkeiten Luxemburgs gelegt werden, wie man es aus großen Rennen wie der Tour de France kennt. Deshalb arbeiten Schleck und Co. noch stärker mit dem Sport-, Außen- und Tourismusministerium zusammen.



"Wir arbeiten seit drei Jahren daran, die SkodaTour live im TV zeigen zu können", so Schleck. "Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Livestream eine Qualität erreicht, mit der wir arbeiten und die Medienpartner überzeugen können."

Kevin Kettschau, Salesmanager bei Losch, sowie vom Organisationskomitee Benoît Theisen (Sekretär), Andy Schleck (Präsident) und Ed Buchette (Vizesekretär/v.l.n.r.) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Foto: Daniel Wampach

Die SkodaTour wächst also und wird immer größer. Von der kommenden Saison an wollen die Rundfahrtsorganisatoren den Sprung in die dann neu gegründete ProSeries schaffen. Dann würden auch wieder die absoluten Topteams nach Luxemburg kommen, wie Ed Buchette (Vizesekretär des Organisationskomitees) erklärte. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass das Rennen im TV übertragen wird.

Der Startschuss des Prologs (2,1 km) erfolgt unter dem Pont d'Adolphe in der Rue de la Semois und führt wieder den Breedewee hinauf. "Eigentlich wollen wir ein längeres Zeitfahren von etwa zehn Kilometern zum Auftakt organisieren, das ist mit den ganzen Baustellen in Luxemburg-Stadt aktuell aber nur schwer umsetzbar", erklärt Schleck.

Mit Rosport wurde ein neuer Zielort für die zweite Etappe und mit Mondorf ein neuer Startort für die dritte Etappe gefunden. Letztere, mit Ziel auf dem Diekircher Härebierg, stellt die Königsetappe dar. Die SkodaTour endet wie in den vergangenen Jahren auf dem Pabeierbierg.

Am 9. Juni findet an der Steigung in der Hauptstadt auch wieder ein Zeitfahren statt. Dafür kann sich jeder auf www.skodatour.lu einschreiben, die Startplätze sind allerdings auf 100 begrenzt.



Einen Tag zuvor sollte eine sogenannte Étape du Tour (Randonnée) stattfinden, die auf 76 km über die Strecke der SkodaTour führt. Da aber schon am selben Tag eine Randonnée in der Gegend um Ingeldorf und Diekirch herum organisiert wird, steht noch nicht fest, in welcher Form diese Étape du Tour nun stattfinden soll.

Das "Luxemburger Wort" berichtet mit einem Liveticker von allen Etappen der SkodaTour de Luxembourg.