Die 80. Luxemburg-Rundfahrt beginnt am Dienstag in Kirchberg. Während fünf Tagen wird Radsport der Spitzenklasse geboten. Zehn Luxemburger sind am Start.

SkodaTour: Reichlich Spektakel garantiert

Es gibt Radprofis, deren Namen kennen auch die weniger sportinteressierten Menschen. Philippe Gilbert und Mark Cavendish zählen da ganz sicher dazu. Beide sind von Dienstag an bei der fünftägigen SkodaTour de Luxembourg am Start und zählen somit zu den absoluten Hochkarätern in der gut besetzten Startliste. Erstmals gehört die Luxemburg-Rundfahrt in diesem Jahr der ProSeries an – eine Art zweite Liga der Radrennen ...