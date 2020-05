SkodaTour: Planungen laufen auf Hochtouren

In knapp vier Monaten soll die Luxemburg-Rundfahrt stattfinden. Die Veranstalter arbeiten emsig an der Organisation der SkodaTour de Luxembourg.

Unaufgeregt, zuversichtlich und zielstrebig. So lässt sich der aktuelle Gemütszustand der Organisatoren der SkodaTour de Luxembourg (15. bis 19. September) beschreiben. In Panik verfallen Präsident Andy Schleck, Sekretär Benoît Theisen und Co. wegen der immer noch präsenten Corona-Pandemie nicht. „Langsam kehrt so etwas wie Normalität in sämtlichen Lebensbereichen ein. Das tut auch uns gut. Schließlich müssen die Vorbereitungen voranschreiten“, sagt Theisen.

Am Montag wollen Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert bei einer gemeinsamen Pressekonferenz weitere Lockerungsmaßnahmen verkünden, die zumindest indirekt die Luxemburg-Rundfahrt betreffen könnten ...