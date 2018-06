Am Samstag steht die schwerste Etappe der SkodaTour an, mit dem Col de l'Europe kurz vor dem Ziel in Differdingen. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

SkodaTour live: Ausreißer schon 55 km vor dem Ziel eingeholt

Daniel WAMPACH Der Col de l'Europe auf der dritten Etappe der SkodaTour de Luxembourg wird am Samstag für eine Vorentscheidung sorgen. Wer die Rundfahrt gewinnen will, muss vorne dabei sein. Verfolgen Sie das Rennen ab 13 Uhr im Liveticker!