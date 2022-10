Die Veranstalter der Luxemburg-Rundfahrt bekommen ihren Wunsch erfüllt, auch die anderen Termine im UCI-Kalender stehen fest.

Radsport

SkodaTour findet eine Woche später statt

Joe GEIMER Die Veranstalter der Luxemburg-Rundfahrt bekommen ihren Wunsch erfüllt, auch die anderen Termine im UCI-Kalender stehen fest.

Die Luxemburg-Rundfahrt findet im kommenden Jahr vom 20. bis 24. September statt und wird somit wie gewünscht eine Woche später ausgetragen. Das Etappenrennen startet an einem Mittwoch und endet an einem Sonntag, also anders als zuletzt (Dienstag bis Samstag).

Das Ceratizit Festival Elsy Jacobs der Frauen steht für 2023 vom 28. bis 30. April im UCI-Kalender, wird allerdings voraussichtlich um einen Tag verkürzt. Der Prolog am Freitag (28.4.) fällt weg. Es soll nur zwei normale Etappen (Luxemburg-Stadt – Steinfort, Luxemburg-Stadt – Garnich) geben.

Der GP Bob Jungels (Junioren) wird am 7. Mai ausgetragen, die Flèche du Sud findet vom 17. bis 21. Mai statt. Der GP Général Patton (Junioren) ist am 1. Juli und der GP Luxembourg (Junioren) einen Tag später.

