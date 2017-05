(DW) - Am Mittwochabend beginnt in Luxemburg-Stadt die SkodaTour de Luxembourg mit dem klassischen Prolog. Einige Topfahrer sind bei der 77. Landesrundfahrt dabei: Vom aktuell weltbesten Fahrer und Olympiasieger Greg van Avermaet (B/BMC) über Pieter Weening (NL/Roompot) bis hin zu Jempy Drucker (BMC). Die spektakuläre Streckenführung verspricht spannende Renntage. Ein Prolog und vier Etappen stehen an.



Das "Luxemburger Wort" hält Sie als offizieller Medienpartner stets auf dem Laufenden. Auf unserer Webseite können Sie alle Etappen live mitverfolgen. Doch nicht nur Rennupdates werden gepostet, sondern auch aktuelle Aussagen der Fahrer und Live-Bilder von der Strecke.

Nach den Etappen werden Sie in einer Zusammenfassung nochmals über die wichtigsten Geschehnisse informiert.