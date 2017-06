(DW) - Die erste Etappe ist traditionell den Sprintern vorenthalten und stellt zumeist vom Profil her das leichteste Teilstück der Landesrundfahrt dar. Somit stehen auch nur zwei Bergwertungen an. Es wäre überraschend, würde die Etappe nicht den klassischen Verlauf eines flachen Radrennens nehmen.

Zu Beginn wird sich wohl eine nicht allzu große und für das Peloton kontrollierbare Ausreißergruppe absetzen, die dann in etwa in den letzten 20 km eingeholt wird. Wohl könnten kurz vor dem Ziel in Niederkerschen einer oder mehrere Fahrer nochmals versuchen, die Flucht nach vorne zu ergreifen, um die Sprinter zu überraschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende zu einem Massenspurt kommt, ist allerdings sehr groß. Dann hat sicherlich auch der endschnelle Jempy Drucker seine Chancen.



Wenn überhaupt, bietet sich den Sprintern nämlich nur noch auf der zweiten Etappe diese Möglichkeit. Sie werden also alles daran setzen, um in Niederkerschen den Sieg holen zu können. Der fiktive Startschuss fällt wie üblich an der Place Guillaume in Luxemburg-Stadt. Über die Côte d'Eich führt die Strecke nach Dommeldingen, wo die Etappe nach kurzem Einrollen dann definitiv beginnt.

Wer in die Ausreißergruppe will, sollte sich also bereits nach dem fiktiven Start in den ersten Reihen des Pelotons aufhalten. Denn kurz hinter Dommeldingen werden die Attacken schon beginnen.