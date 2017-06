(DW) - Das zweite Teilstück zwischen Steinfort, einem neuen Standort in der Reihe der Etappenorte, und Walferdingen hat es wahrlich in sich. Nicht weniger als vier Bergwertungen sind auf den letzten 45 km zu bewältigen, davon zwei Mal die Côte de Bereldange (1,6 km à 8,3 Prozent).

Zwischen der letzten Passage am Anstieg und der Zielankunft liegen 9,2 km. Demnach ist es unmöglich, eine Prognose für diese Etappe zu wagen. Egal ob Ausreißer, Klassementsfahrer oder Sprinter – alle haben ihre Chancen, es hängt allerdings vieles vom Rennverlauf ab.



Wird die Côte de Bereldange sehr schnell in Angriff genommen, so werden die meisten Sprinter zurückfallen. Der eine oder andere endschnelle Fahrer wie Jempy Drucker (BMC) kann auf dem kurzen Anstieg aber vielleicht noch mithalten und in einem dezimierten Peloton um den Triumph sprinten. Drucker sollte in der Lage sein, dies zu schaffen. Sollte es zum Sprint kommen, wäre er erneut nur schwer zu schlagen und könnte seine Gesamtführung mithilfe der Zeitbonifikationen ausbauen.



Ein erstes Abtasten zwischen den Anwärtern auf den Schlusssieg scheint ebenfalls möglich. Diese werden sich aber vor allem auf die beiden letzten Teilstücke konzentrieren.