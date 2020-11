SkodaTour: Aufatmen trotz Geldstrafe

Die Luxemburg-Rundfahrt gehört auch 2021 zur ProSeries und findet im September statt - trotz Negativschlagzeilen in diesem Jahr.

Die Zeit des Zitterns und Bangens ist vorbei. Die Organisatoren der SkodaTour de Luxembourg können aufatmen: Die Luxemburg-Rundfahrt gehört auch 2021 der ProSeries des Weltverbands UCI an. Das größte Radrennen Luxemburgs wird vom 14. bis 18. September über die Bühne gehen, also zum zweiten Mal in Folge im Spätsommer.

Wichtiger als das Datum ist aber die Klassifizierung: Die Zugehörigkeit zur zweithöchsten Liga haben sich die Veranstalter auf die Fahne geschrieben ...