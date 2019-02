Matthieu Osch darf sich am Freitag im Hauptlauf des Riesenslaloms bei der Ski-WM beweisen. Er wurde nachnominiert.

Ski-WM: Osch steht im Hauptlauf

Matthieu Osch darf sich am Freitag im Hauptlauf des Riesenslaloms bei der Ski-WM beweisen. Er wurde nachnominiert.

(dat/jot) - Matthieu Osch war am Donnerstag bei der Qualifikation des Riesenslaloms bei der Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Are im Einsatz. "Der erste Lauf war zufriedenstellend, der zweite nicht so sehr. Ich bin mit den Bedingungen – es herrschte viel Wind – nicht so gut zurechtgekommen. Dies soll allerdings nicht als Entschuldigung dienen", so der 19-Jährige.

Osch beendete die Qualifikation des Riesenslaloms als 43. 6'88'' hinter dem Erstplatzierten Axel Lindqvist (S). Seine Gesamtzeit: 2'18''93. Er darf dennoch am Freitagnachmittag mit der Startnummer 84 am Hauptlauf teilnehmen: Er wurde von der Rennjury nachnominiert, da Luxemburg mit keinem anderen Fahrer in diesem vertreten ist.