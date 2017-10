(bob) - Am Samstag war Matthieu Osch nach einer starken Leistung im niederländischen Landgraaf auf dem zweiten Rang gelandet. Gestern konnte der junge Luxemburger seine Form bestätigen und platzierte sich in der Indoorhalle in Peer (B) erneut auf Rang zwei. Osch benötigte 1'11'59 (46,99 FIS-Punkte), lediglich Lokalmatador Basile Lefèvre (1'11''04) war besser.



Durch den Auftritt ist es Osch gelungen, zum zweiten Mal die vom COSL vorgegebenen Kriterien zu erfüllen, um an den Olympischen Winterspielen kommenden Jahres im südkoreanischen Pyeongchang teilzunehmen. Das COSL entscheidet nun, ob Osch tatsächlich dabei sein wird. Max Castermans wurde in Belgien 15. in 1'14''23 (73,75 FIS-Punkte).