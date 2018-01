(AW) - Marc Girardelli ist nicht mehr als Experte für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) im alpinen Skisport tätig. Der ehemalige Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner hatte erst in der aktuellen Weltcupsaison im neuen Job begonnen.

Nun gaben das Medienunternehmen und der 54-Jährige das Ende der Zusammenarbeit bekannt. Diesen Entschluss habe man gemeinsam gefasst, hieß es in einer Erklärung des Senders. Der ehemalige Skirennfahrer, der in seiner aktiven Karriere unter anderem vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und zwei Mal Silber bei Olympischen Spielen für Luxemburg gewonnen hatte, war bei den Schweizer Zuschauern umstritten.



"Ich danke den Verantwortlichen von SRF Sport, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und mir die anspruchsvolle Aufgabe als Co-Kommentator im Ski alpin anvertraut haben. In den vergangenen Wochen habe ich jedoch gemerkt, dass ich mich in dieser Rolle nicht zu 100 Prozent wohl fühle", wird Girardelli in der gemeinsamen Erklärung zitiert. SRF-Abteilungsleiter Roland Mägerle sprach von einer "hohen fachlichen Kompetenz" bei Girardelli. "Dennoch haben wir gemerkt, dass er in der Rolle als SRF-Experte nicht heimisch wird."