Mitten im Trainingslager am Königssee wird Jeff Bauer vom Corona-Virus erwischt. Nach der Quarantäne greift er wieder an.

Skeletonpilot Bauer übt die Olympia-Kurve

Jan MORAWSKI

Es war ein Rückschlag, den Jeff Bauer souverän wegsteckte: „Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen habe ich mich in Königssee mit Covid- 19 infiziert“, sagt der 47-jährige Skeletonpilot.

Jeff Bauer muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Foto: Privat

„Ich habe einen Test gemacht, es war schon mein fünfter, um auf eine andere Strecke zu wechseln. Der war positiv.“ Die zehn Tage Quarantäne in einem Hotel an der Eisarena in Bayern gingen für Bauer symptomfrei über die Bühne. „Ich hatte Glück. Zwei gute Freunde von mir haben ihre Väter durch Corona verloren.“

Nach der Infektion verbrachte der Wahl-Luxemburger die Weihnachtsfeiertage im US-amerikanischen Park City. Vor der Etappe in Königssee hatte Bauer in Innsbruck (A) mit der schweizerischen und in Altenberg (D) mit der spanischen Skeleton-Nationalmannschaft trainiert.

Dabei sind diese drei Rennstrecken besonders wichtig für den Lernprozess – auch im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in Peking: „Die Strecken haben einen Kreisel, eine 360-Grad-Kurve, die es in den USA nicht gibt“, verrät das Mitglied der Elitesportsektion des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois).

„Es ist sehr schwierig, die Wellen zu kontrollieren. Wenn man nicht das richtige Timing hat, werden die Fehler in der Kurve schlimmer.“ Die Übung ist wichtig, denn die noch im Bau befindliche Olympia-Strecke in China wird ebenfalls einen Kreisel haben.

Im Januar geht es für Bauer zurück nach Altenberg, um das Training fortzusetzen. Auch der erste Wettkampf steht wenig später auf dem Eiskanal im Erzgebirge auf dem Programm. Parallel werden auch Skirennfahrer Matthieu Osch und Shorttracker Peter Murphy versuchen, sich für Peking 2022 in Stellung zu bringen.

