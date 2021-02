Bei der Skeleton-WM interessieren sich viele Spitzenathleten für das Großherzogtum. Jeff Bauer fährt in dem Weltklassefeld ordentlich mit.

Sport 1

Skeleton: Bauer wird über Luxemburg ausgefragt

Jan MORAWSKI Bei der Skeleton-WM interessieren sich viele Spitzenathleten für das Großherzogtum. Jeff Bauer fährt in dem Weltklassefeld ordentlich mit.

Skeletonpilot Jeff Bauer hat am Donnerstag und Freitag bei der Skeleton-Weltmeisterschaft in Schönau am Königssee vor allem Erfahrung gesammelt. „Es ist gut gelaufen, vor allem in der vierten Kurve, die zu den schwierigsten auf der Welt zählt“, erklärt der Luxemburger.

Jeff Bauer: Mehr als Adrenalin Für Skeletonpilot Jeff Bauer hat Luxemburg eine tiefe emotionale Bedeutung. Seine Geschichte beginnt bereits nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Leider waren nicht viele kleine Nationen am Start, sondern hauptsächlich Spitzenathleten.“ Nach vier Durchläufen und einer Gesamtzeit von 3'00''71 (59''97, 1'00''54, 1'00''20) landete der 47-Jährige unter 33 Startern auf dem 31. Platz. Weltmeister wurde Christopher Grotheer aus Deutschland in 3'46''31. „Es ist Wahnsinn, wie viele Athleten mich gefragt haben, wo Luxemburg liegt und welche Sprache dort gesprochen wird“, berichtet Bauer.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.