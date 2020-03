Skandal in der Bundesliga: "Feindbilder sind gefährlich"

Im Videokommentar diskutieren die LW-Redakteure Bob Hemmen und Kevin Zender über die Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen und die Kritik am DFB.

Am Wochenende wurde in der Bundesliga viel über die Vorfälle in den Stadien diskutiert. Nach den Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp sowie der Kritik am Deutschen Fußball-Bund sprechen die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Kevin Zender über die Fans und die getroffenen Maßnahmen.

Denn nicht nur in Sinsheim wurde protestiert, auch andere Anhänger äußerten ihren Unmut. Doch welche Folgen haben die Spielunterbrechungen sowie die Reaktionen der Spieler?