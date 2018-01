(DW) - Für den Euro-Meet in der Coque in Kirchberg wurde eine weitere Topschwimmerin verpflichtet. Die Schwedin Sarah Sjöström tritt vom 26. bis 28. Januar in der Coque an.

Sjöström ist aktuell vierfache (!) Weltrekordhalterin auf der Langbahn, in der bisherigen Geschichte des Schwimmsports war noch nie jemand über 50 und 100 m Freistil sowie 50 und 100 m Schmetterling schneller als die 24-Jährige. Zudem ist sie siebenfache Weltmeisterin auf ihren Paradestrecken - nur der Weltmeistertitel über 100 m Freistil fehlt noch.



Ihren größten Erfolg landete Sjöström bei den Olympischen Spielen 2016, als sie über 100 m Schmetterling die Goldmedaille holte. Beim Euro-Meet hält sie seit 2017 die Streckenrekorde auf den Freistil- und Schmetterlingsstrecken.

Die Teilnahmen der ungarischen Topschwimmer Laszlo Cseh, Katinka Hosszu, Evelyn Verraszto, Peter Bernek und Dominik Kozma sowie von Adam Peaty (GB) und Marco Koch (D) wurden bereits bestätigt.