Der Meisterkampf in der BGL Ligue bleibt spannend. Tabellenführer Titus Petingen musste sich am Sonntag mit 2:4 bei F91 geschlagen geben. Sinani gelangen drei Tore.

Sinani lässt F91 jubeln

Joe TURMES

Zum Rückrundenauftakt in der BGL Ligue hat sich F91 in einem mitreißenden Spiel mit 4:2 gegen Titus Petingen durchgesetzt. Die Gäste waren in der 40.' durch Gashi in Führung gegangen. Sinani (51.') und Keita (54.') schossen F91 in Führung.

Der Ausgleich durch Nanizayamo (64.') brachte die Düdelinger nicht aus dem Konzept. Sinani profitierte von einer missglückten Klärungsaktion des Gästetorwarts Palha (69.'), um F91 wieder jubeln zu lassen. In der 89.' stellte der Nationalspieler dann mit seinem dritten Treffer definitiv seine Extraklasse unter Beweis. Titus Petingen hat nach dieser Niederlage nur noch einen Punkt Vorsprung auf Niederkorn, das bereits am Samstagabend mit 4:0 gegen Hostert gewonnen hatte.

Fola setzte sich mit 2:1 gegen Strassen durch. Corral (26.') brachte die Escher in Führung. Runser glich aus (71.'). Seydi erlöste die Escher mit seinem Siegtreffer (86.'). Fola bleibt mit nur zwei Zählern Rückstand auf Titus Petingen im Titelrennen.

Differdingen profitiert von Überzahl

Im Kampf um den Einzug in den Europapokal siegte Differdingen mit 2:1 in Mondorf. Winterneuzugang Natami hatte die Lokalmannschaft per Elfmeter in Führung gebracht (56.'), in der 67.' musste er den Platz mit Gelb-Rot verlassen. Differdingen profitierte von der Überzahl, um sich durch Tore von Franzoni (83.') und Vandenbroeck (84.') die drei Zähler zu sichern.

Im Kampf um den Klassenerhalt fuhr Rosport drei wichtige Zähler ein. Aufsteiger Mühlenbach musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Rani (11.') hatte die Gäste in Führung gebracht, ehe Valente (16.') und Weirich (61.') der Begegnung eine Wende gaben.

Auch Etzella kann nach einem 2:1-Erfolg bei Rodange durch Tore von N'Cho (72.') und Kadrija (85.') aufatmen. Henid Ramdedovic gelang in der Nachspielzeit der zu späte Anschlusstreffer.

Racing und Jeunesse trennten sich mit einem 1:1. Nakache (58.') traf für die Hauptstädter, Boakye (60.') gelang der direkte Ausgleich. Jeunesse musste die Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte gegen Menessou (74.') in Unterzahl bestreiten. David Soares (Jeunesse) verschoss in der 20.' einen Elfmeter.