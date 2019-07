Auf der ersten Pyrenäenetappe der Tour de France hat sich Ausreißer Simon Yates durchgesetzt. Von den Klassementsfahrern wollte niemand attackieren.

Simon Yates gewinnt auf Bergetappe

Daniel WAMPACH

Am Donnerstag wurde die zweite Bergetappe bei der 106. Tour de France absolviert. Das Spektakel blieb aus, und nach knapp 210 km zwischen Toulouse und Bagnères-de-Bigorre setzte sich der Brite Simon Yates (Mitchelton) vor Pello Bilbao (E/Astana) und Gregor Mühlberger (A/Bora) durch.



Das Trio sprintete am Ende um den Tagesfolg, nachdem es zur 42-köpfigen Ausreißergruppe des Tages gehört und sich im letzten Anstieg abgesetzt hatte.

Die Klassementsfahrer hielten sich zurück, es kam zu keiner Attacke. So hat Julian Alaphilippe (F/Deceuninck) seine Gesamtführung verteidigt.

Für den Kampf um den Gesamtsieg stehen nun drei wichtige Tage an: Am Freitag kommt es zum Einzelzeitfahren (27,2 km) in Pau, die Samstagsetappe endet auf dem Col du Tourmalet und am Sonntag findet die Bergankunft in Foix Prat d'Albis statt.