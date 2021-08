Auf der dritten Etappe der Simac Ladies Tour in den Niederlanden kommt es zu einem heftigen Unfall. Die Landesmeisterin ist beteiligt.

Simac Ladies Tour

Radprofi Majerus liegt nach Sturz im Krankenhaus

Jan MORAWSKI Auf der dritten Etappe der Simac Ladies Tour in den Niederlanden kommt es zu einem heftigen Unfall. Die Landesmeisterin ist beteiligt.

Es ist ein Schock für alle Luxemburger Sportfans: Radprofi Christine Majerus (SD Worx) ist auf der dritten Etappe der Simac Ladies Tour gestürzt und liegt im Krankenhaus. 5,9 km vor dem Ziel kam die 34-Jährige bei hoher Geschwindigkeit zu Fall.

„Die Japaner haben uns mit offenen Armen empfangen“ Christine Majerus spricht über ihre Auftritte in Tokio, die Begeisterung der Japaner und ihre Aufgabe als Fahnenträgerin.

Majerus fuhr an sechster Position des in die Länge gezogenen Pelotons. Das Tempo war hoch, die Sprinterinnen wurden in Position gebracht. DSM und SD Worx hatten die Kontrolle im Hauptfeld übernommen, als Lorena Wiebes (NL/DSM) genau vor Majerus zu Boden ging. Die Niederländerin hatte Pech. Die Straße verengte sich auf der linken Seite, Wiebes fuhr in ein Schlagloch und krachte auf den Boden.

Majerus versuchte auszuweichen, landete im Graben neben der Strecke, überschlug sich und musste das Rennen beenden. Untersuchungen in der Kinik sollen nun weitere Aufschlüsse liefern. Majerus' Teamkollegin Lonneke Uneken (NL) gewann das Teilstück am Freitag im Schlusssprint.

Lorena Wiebes gerät mit ihrem Vorderreifen vom Asphalt und provoziert den Massensturz. Foto: Screenshot

„Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich bin glücklich, gewonnen zu haben, aber mir ist sehr wohl bewusst, dass es einen großen Sturz gab. Ich war schockiert, als ich Elena (Cecchini) und Christine (Majerus) derart mitgenommen nach dem Ziel sah. Es war unser Plan, fünf Kilometer vor dem Ziel anzugreifen. Deshalb fuhren wir so kompakt an der Spitze des Pelotons. Plötzlich gab es den Sturz. Es passierte blitzschnell. Ich hoffe, es geht allen gut“, so Uneken in einer ersten Reaktion nach dem Ziel.

