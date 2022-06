Nach vier Siegen in Folge verliert die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auswärts mit 1:0 gegen Lettland.

Fußball

Siegesserie der FLF-Frauen reißt in Riga

André KLEIN Nach vier Siegen in Folge verliert die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auswärts mit 1:0 gegen Lettland.

Noch im April konnten die Luxemburger Fußballfrauen in der WM-Qualifikation auf heimischen Boden mit 3:2 gegen Lettland gewinnen. Damals erzielte Amy Thompson den Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Gespielt wurde vor zwei Monaten allerdings in Bettemburg auf Kunstrasen, da die Begegnung wegen starker Regenfälle um einen Tag verschoben werden musste.

Auf den Vorteil des Kunstrasens musste die FLF-Auswahl am Freitag in Riga verzichten. In einer kampfbetonten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter und nach 45 Minuten ging es ohne Treffer in die Kabine.

20 Minuten nach Wiederanpfiff war es die Lettin Nelle Treimane, die das einzige Tor des Tages erzielte und der Siegesserie der Luxemburgerinnen ein Ende setzte. Jill de Bruyne wurde in der 79.' ausgewechselt. Für sie war das 0:1 ihr letztes Spiel in der Nationalmannschaft.

