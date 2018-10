Luxemburgs Handballnationalmannschaft der Frauen hat das zweite Testländerspiel gegen Kosovo gewonnen. Die FLH-Auswahl siegte in Niederkerschen 31:28.

Sieg im Testländerspiel

(AW) - Erfolgserlebnis für die Frauennationalmannschaft des Luxemburger Handballverbandes: Die Auswahl des Großherzogtums gewann am Samstag das zweite Testländerspiel gegen Kosovo in Niederkerschen 31:28, nachdem sie am Freitag in Grevenmacher 33:38 gegen denselben Gegner verloren hatte.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Adrian Stot präsentierte sich in der Sporthalle „Um Dribbel“ von Anfang an als ebenbürtig, auch wenn sie zur Pause knapp mit 14:15 zurücklag. In der zweiten Halbzeit konnten sich die Luxemburgerinnen schließlich entscheidend absetzen. Beste Werferin war Kim Wirtz mit sechs Treffern. Die Luxemburger Frauen-Auswahl ist seit der Neugründung im Vorjahr noch im Aufbau. Die Partien gegen Kosovo waren erst die Länderspiele vier und fünf für die Nationalmannschaft.