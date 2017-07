(bob) - Sensationell, fantastisch, beeindruckend. Nach dem 2:0-Sieg der Niederkorner im Stade Josy Barthel gegen die Glasgow Rangers fehlen einem die Superlativen. Progrès steht in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Der schottische Rekordmeister zeigte nach dem knappen 1:0-Hinspielsieg auch im Rückspiel eine enttäuschende Leistung und ist ausgeschieden.

Vor 5 500 Zuschauern, von denen ein Großteil die Gäste unterstützte, zeigte die Mannschaft von Paolo Amodio erneut eine kampfstarke Leistung. Nach 45 Minuten gingen beide Teams torlos in die Kabinen. Niederkorn nahm sich im zweiten Durchgang vor, das Tempo nochmal zu erhöhen, dieses Unterfangen sollte gelingen. In der 66.' war es dann so weit: Françoise brachte Niederkorn mit seinem Treffer zum 1:0 in die Erfolgsspur. Die Rangers spielten zwar weiterhin nach vorne, doch den Schotten sollte nur wenig gelingen. In der 75.' gelang Sébastien Thill per Freistoß dann das entscheidende Tor zum 2:0.

Drei Mal an die Latte



Niederkorn hatte anschließend zwar noch einmal Glück, als der Ball zum bereits zweiten Mal an die eigene Latte ging, doch selbst die Schlussoffensive sollte den Rangers nichts mehr bringen, auch wenn die Schotten in der Nachspielzeit ein drittes Mal an der Latte scheiterten. Für Progrès Niederkorn ist es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

In der zweiten Runde trifft der Club nun voraussichtlich auf AEL Limassol, das sich im Hinspiel mit 4:0 gegen St. Joseph's durchgesetzt hatte. Das Hinspiel findet am 13. Juli statt, das Rückspiel am 20. Juli.