Sieg für das Selbstvertrauen

Gilles Muller gewinnt sein Erstrundenmatch beim ATP-Turnier im Londoner Queen's Club gegen Denis Shapovalov und zeigt eine starke Reaktion nach den Erstrundenniederlagen der vergangenen Wochen.

Vier Mal schied Gilles Muller (Weltranglistenposition: 46) bei seinen vergangenen vier Turniereinsätzen in Runde eins aus. Am Montag gewann der 35-Jährige sein Erstrundenspiel beim ATP-Turnier (2 116 915 Euro) im Londoner Queen's Club (GB) gegen den starken Denis Shapovalov (CAN/23) mit 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6).



Muller zeigte eine konzentrierte Leistung über zwei Sätze. Vor allem sein Aufschlag kam wieder konstanter als in den bisherigen Begegnungen in diesem Jahr: 64 Prozent erster Aufschläge landeten im Feld, bei 96 Prozent der ersten Aufschläge machte er den Punkt. Auch mit dem zweiten Aufschlag war die Quote mit 58 Prozent zufriedenstellend. Dazu kamen noch 13 Asse.



Der Luxemburger spielte das ganze Match über sehr gelassen und ließ sich auch nicht von einem Ausrutscher auf dem neuen Rasen nicht aus der Ruhe bringen.



In Runde zwei könnte es zu einer Neuauflage des Wimbledon-Viertelfinals von 2017 kommen: Martin Cilic (CRO/6), Nummer eins der Setzliste, bekommt es zum Auftakt mit Fernando Verdasco (E/33) zu tun. Auch in Queens gab es im vergangenen Jahr das Duell Muller gegen Cilic. Vor zwölf Monaten setzte sich der Kroate im Halbfinale durch.