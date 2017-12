(DW) - Schöner kann man eigentlich nicht siegen, aber auch kaum auf eine hässlichere Art und Weise verlieren.

In Differdingen trug sich am Freitagabend im Pokal-Viertelfinale ein echter Krimi zu. Erst nach Verlängerung und Siebenmeterwerfen setzten sich die Berchemer bei den Red Boys mit 37:35 durch.

Mit 26:25 wenige Sekunden vor Schluss standen die Red Boys fast schon im Halbfinale, doch Keeper Jokanovic leistete sich einen Fehler: Er gab den Ball nicht heraus und wurde fünf Sekunden vor Ende aufgrund unsportlichen Verhaltens mit Rot des Feldes verwiesen. Guillaume verwandelte den fälligen Siebenmeter in der Schlusssekunde zum 26:26 und rettete seine Farben so in die Verlängerung.