Sieben Bergetappen mit fünf Bergankünften

Joe GEIMER Sieben Flachetappen, fünf mittelschwere Etappen, sieben Bergetappen und zwei Zeitfahren. So lässt sich die 106. Tour de France zusammenfassen, die am 6. Juli 2019 in Brüssel beginnt.

Das Interessanteste vorneweg: 2019 müssen fünf Bergankünfte gemeistert werden: In La Planche des Belles Filles, am Col du Tourmalet, am Prat d'Albis, in Tignes und in Val Thorens – wobei die Vogesen-Ankunft an der Planche des Belles Filles im kommenden Jahr noch etwas höher liegen wird als bislang, dies wegen einer neuen Schotterpassage mit 24 Prozent Steigung. In Pau wird ein 27 km langes Einzelzeitfahren stattfinden. Die gesamte Tour de France wird sich auf den Osten und Süden Frankreichs konzentrieren, wobei die Pyrenäen vor den Alpen zu meistern sind.

Bergankunft in den Vogesen

Bekannt war längst, dass die Frankreich-Rundfahrt am 6. Juli in Brüssel startet. Start und Ziel der Auftaktetappe sowie des 27 km langen Teamzeitfahrens an Tag zwei befinden sich allesamt in der belgischen Hauptstadt. Am dritten Renntag geht es von Binche nach Frankreich, genauer nach Epernay.

Anschließend nähert sich die Streckenführung von Reims aus dem Großherzogtum. Die vierte Etappe endet in Nancy, also rund 100 km von der Landesgrenze zu Luxemburg entfernt. Der fünfte Abschnitt beginnt in St-Dié-des-Vosges. Das Tagesziel befindet sich in Colmar. Die Sprinter können sich an den ersten Tagen austoben.



Foto: AFP

Damit ist auf dem sechsten Teilstück Schluss. Genau wie in den Jahren 2012, 2014 und 2017 kehrt die Rundfahrt erneut in den Vogesen nach La Planche des Belles Filles zurück. Aber aufgepasst: Das Ziel wird sich nicht an der bisher bekannten Stelle befinden. Stattdessen soll es weiter bergauf gehen, über einen neuen Schotterweg zum wahren Gipfel des Berges – mit einer Rampe von 24 Prozent 100 m vor dem Ziel.

Nach der ersten Bergankunft führt die Strecke in Richtung Pyrenäen –mit den Start- beziehungsweise Zielorten Chalon-sur-Sâone, Mâcon, Saint-Etienne, Brioude, St-Flour sowie Albi. Dort wird der erste Ruhetag an einem Dienstag stattfinden – keine Neuheit, aber dennoch eher ungewöhnlich.

Rückkehr nach Val Thorens

Von Toulouse aus geht es in die Pyrenäen. Das Hochgebirge wird zur Mitte der zweiten Tourwoche erreicht. Die zwölfte Etappe endet in Bagnères-de-Bigorre im Tal. Dann dürfen sich die Zeitfahrspezialisten auf dem kurzen 27 km langen Chrono in Pau austoben. Das 14. Teilstück endet mit einer Bergankunft am Col du Tourmalet, dort wo Andy Schleck 2010 triumphierte.



Das 15. Teilstück endet am rund 1 200 m hohen Pra d'Albis unweit von Foix. Dort ist die Frankreich-Rundfahrt zum ersten Mal zu Gast.

Nach dem zweiten Ruhetag in Nîmes (22. Juli) geht es über Gap und Embrun in die Alpen. Die 18. Etappe führt vom Lac de Serre-Ponçon ins Hochgebirge – mit einer Ankunft im Tal in Valloire, dem Skiort zwischen dem Col du Galibier und dem Col du Télégraphe.

Der 19. Abschnitt führt am drittletzten Tag vom Maurienne-Tal zu einer Bergankunft nach Tignes. Die wohl entscheidende vorletzte Etappe führt von Albertville in den Skiort Val Thorens, der damit zum ersten Mal seit 1994 besucht wird. Wie seit 1975 üblich, endet die Frankreich-Rundfahrt auch 2019 in Paris auf den Champs-Elysées (28. Juli).