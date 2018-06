Lynn Mossong und Trainer Frédéric Georgery bedauern die Entwicklung im Luxemburger Judo. Sie berichten über den Maulkorb, der ihnen verhängt worden war und Schikanen, denen Mossong ausgesetzt wurde.

Sie brechen ihr Schweigen

Lynn Mossong hat ihre Karriere als Hochleistungsjudoka im Herbst des vergangenen Jahres nach acht Jahren als Elitesportsoldatin beendet. Sie bleibt dem Judosport als Trainerin treu, blickt aber mit einem bitteren Nachgeschmack auf die jüngere Vergangenheit zurück. Sie wähnt den Luxemburger Judosport auf einer Stufe mit dem Niveau vor rund zehn Jahren. Der vormalige Luxemburger Nationaltrainer Georgery, der Mossong bis zuletzt trainierte, kann nicht nachvollziehen, dass niemand die Reißleine zieht.

Lynn Mossong, wieso haben Sie sich gerade jetzt entschieden, über die Geschehnisse der vergangenen Monate und Jahre zu sprechen?

L.M.: Zu meiner aktiven Zeit als Judoka durfte ich nichts öffentlich sagen. Nach der Nichtverlängerung des Vertrags von Frédéric Georgery als Nationaltrainer und den Folgen, die dies hatte, gestand man mir Georgery als Privattrainer nur unter der Auflage zu, dass ich nichts über das erzählen würde, was hinter den Kulissen lief. Jetzt habe ich meine Karriere beendet und muss nicht mehr schweigen.

Das Gleiche galt dann auch für Sie, Frédéric Georgery?

F.G.: Ich bin in erster Linie Trainer und habe das Wohl meiner Athleten im Sinn. Nachdem jetzt neben Lynn auch Manon Durbach ihre Karriere beendet hat, kann auch ich endlich auf die Fehler der Vergangenheit hinweisen.

Sie erwähnen Manon Durbach. In der Pressemitteilung, mit der sie ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärte, bedankte sie sich ausdrücklich bei Ihnen, nicht aber bei Ihrem Nachfolger als Nationaltrainer ...



F.G.: Eigentlich müssen Sie Manon nach den Gründen fragen. Manon war bereits 2011 Teil der Nationalmannschaft, als wir bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in Liechtenstein von uns reden machten, indem wir die beiden Judoturniere in einem Ausmaße dominierten, wie es seither nie mehr der Fall war. Und eine einzigartige Dynamik entwickelten. Manon hatte ein großes Potenzial und war auf einem guten Weg ganz an die Spitze. Nach dem erzwungenen Trainerwechsel zu Ralf Heiler stagnierten aber die Resultate, später gingen sie gar zurück. Heiler hatte ihren Kampfstil und ihre Technik in einem solchen Maße verändert, dass sie nicht mehr wusste, was tun. Manon kam zu mir zurück, um sich Rat zu holen. Dass es mit Heiler als Trainer nicht klappte, war offensichtlich, sonst hätte der Verband dem Engagement von Marie Muller als Coach von Manon nicht zugestimmt.



Heute ist alles kaputt, was damals aufgebaut wurde.

L.M.: Der Verband hinterfragt überhaupt nichts und lässt alles seinen Lauf nehmen. Die Zahl der Kämpfer, die auf internationalem Niveau mithalten können, nimmt beständig ab. Welcher Luxemburger hat denn noch Potenzial, um international anzutreten? Wenn man sich darüber hinaus nicht blenden lässt und die Resultate genauer analysiert, sieht man, dass auch diese nachlassen.



Wie alles begann ... Kurz vor den Olympischen Sommerspielen verkündete der Luxemburger Kampfsportverband im Juli 2012 die Trennung von Nationaltrainer Frédéric Georgery wegen „Kompetenzproblemen“. Eine Entscheidung, die für viel Unruhe sorgte. Ein offener Brief des Nationalkaders – dem der Rücktritt von zwölf der besten Judokas folgte – sowie entrüstete Eltern waren die Folge. Die FLAM geriet öffentlich zunehmend in die Bredouille, als bekannt wurde, dass trotz aller gegenteiligen Äußerungen bereits Monate zuvor mit einer Stellenausschreibung in Deutschland nach einem Nachfolger für Georgery gesucht wurde. Nur Lynn Mossong erhielt die Erlaubnis, weiter mit Georgery zu trainieren. Der Streit nahm solche Ausmaße an, dass der Verband den Judokas einen privat finanzierten Trainingslehrgang in Japan untersagen wollte. In der Zwischenzeit war Ralf Heiler als Nachfolger von Georgery vorgestellt worden. 18 Monate nach ihrem Rücktritt kehrten einige der Athleten in den Nationalkader zurück.



Sie beklagen also einen Rückgang des Niveaus?

L.M.: Der Luxemburger Judo war 2012 im Begriff, sich international einen Namen zu machen. Damals wurden die besten einheimischen Judokas von den Verbänden aus Kanada und Russland als Sparringspartner eingeladen. Und heute? Jetzt wirst du in einem internationalen Trainingslager belächelt, weil jeder weiß, dass Luxemburg in der Entwicklung wieder hinterherhinkt. Ich war die erste Judoka, die unter Frédéric als Nationaltrainer den Sprung zum Profi wagte. Heute ist alles kaputt, was damals aufgebaut wurde.

Der Verband widerspricht dem aber mit dem Hinweis auf gute Resultate, die regelmäßig erzielt werden.

F.G.: Ralf Heiler verkauft sich und seine Arbeit sehr gut. Über zwei Seiten zu erklären, wieso eine Erstrundenniederlage ein gefühlter Sieg ist, kann nicht jeder. Es macht absolut keinen Sinn, einen Junioren als Belohnung zum Weltcupturnier nach Paris zu schicken. In Paris herrscht kein hohes Niveau, sondern ein ausgesprochen hohes. So baust du keinen Athleten auf. Es passt ins Bild, dass internationale Trainingslager bereits nach zwei Tagen abgebrochen werden, offiziell weil zu Hause ein ... Nationaltraining angesetzt ist. Also lieber unter seinesgleichen trainieren als mit internationaler Konkurrenz, aber gleichzeitig Talente auf Weltcups verfeuern? Luxemburg besitzt aktuell eh nur noch zwei oder drei Athleten mit Talent. Jetzt verweist man auf die gute verbandsübergreifende Zusammenarbeit im Interregio. Doch wo bleiben die Leistungen? Es ist absolut keine Linie zu erkennen.



L.M.: Ich will nicht behaupten, dass ich eine erfolgreichere Karriere gemacht hätte, wenn Frédéric Nationaltrainer geblieben wäre. Fakt ist aber, dass nach 2012 alles schwieriger wurde. Der Verband weigerte sich zum Beispiel, für Frédéric Congé sportif für die Weltcups zu beantragen. Später weigerte sich Heiler, mich bei internationalen Wettkämpfen einzuschreiben. Dadurch war ich gezwungen, einen bis zwei Tage früher anzureisen, um dies selbst zu tun. Das kostete Geld und Konzentration. Hintergrund war ein Brief meines Clubvorstands an den Verband, in dem dieser Details über eine Sperre eines Nachwuchsathleten hinterfragte. Heiler sah dies als persönlichen Affront.



Der Nationaltrainer weigerte sich, mich bei internationalen Wettkämpfen einzuschreiben.



Frédéric Georgery, Sie mussten 2012 Ihren Posten als Nationaltrainer verlassen. Wie bewerten Sie im Nachhinein diese Aktion? Fehlende Resultate konnte man Ihnen ja nicht vorwerfen.

F.G.: Einige Monate nach dieser Verbandsentscheidung informierte mich Igor Muller (Olympiateilnehmer 1992 und 1996, die Red.), dass die Suche nach meinem Nachfolger bereits lange vorher hinter den Kulissen begonnen hatte. Übrigens trat Igor Muller im Nachhinein aus Protest gegen diese Art und Weise von seinem Verbandsposten zurück. Es bleibt nicht nachvollziehbar, dass der damalige Verbandspräsident Roland Lenert den Athleten noch wenige Wochen zuvor meine baldige Vertragsverlängerung bestätigt hatte. Aber Heiler war als Trainer von Marie Muller die bequemere Lösung für den Verband. Das war zu der Zeit, als Marie Muller noch auf höchstem Niveau aktiv war.

L.M.: Frédéric wollte vielleicht zu schnell zu viel ändern. Das kommt in Luxemburg selten gut an. Du machst dir so keine Freunde. Da halfen ihm auch alle Erfolge nicht. Innovative Ideen werden nicht gerne gesehen. Alles soll seinen Trott gehen. Aber als Aktiver war man damals natürlich wütend über die Lüge des Präsidenten.

Es überrascht, dass alleine Ralf Heiler die Verantwortung tragen soll für alles, was seit 2012 passiert ist ...



F.G.: Das ist eigentlich falsch. Es ist der Verband, der Heiler verpflichtet hat und in der Verantwortung steht. Ich kann nur feststellen, dass Heilers Arbeit nicht systematisch verfolgt wird, denn sonst hätte er sich erklären müssen, weshalb so viele ausgezeichnete Judokas in letzter Zeit aufgehört haben und wieso international weniger gute Resultate erzielt werden. Ein Verband muss seinen Angestellten Ziele vorgeben. Ich hätte ihm beispielsweise vorgeschlagen, seinen Vertrag erst bei einer Olympiaqualifikation von Manon Durbach automatisch zu verlängern. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man diskutiert, ob eine Fortsetzung Sinn macht. Aber auf keinen Fall einen Freifahrtschein erteilen. Charles Stelmes, der parallel zu seiner Tätigkeit als Direktor der nationalen Sportschule ENEPS noch immer die Fäden im Judosport zieht, hat sich bei der Verpflichtung von Heiler geirrt. Er hat schlicht auf das falsche Pferd gesetzt.

L.M.: Ohne den Zuspruch der Luxemburger Armee und des Nationalen Olympischen Komitees hätte ich nie eine solche Laufbahn einschlagen können. Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank. Mit Sicherheit aber nicht dem nationalen Verband, der mir seit 2012 nur Knüppel zwischen die Beine geworfen hat.