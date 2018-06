Das Luxemburger olympische Komitee würde eine Frischzellenkur benötigen. Es wäre im Interesse des einheimischen Sports.

Sich im Kreise drehen

Laurent SCHÜSSLER

Knapp sechs Monate nach der Gründung des „Luxembourg Institute for High Performance in Sports“ (LIHPS) durch das Sportministerium, das nationale olympische Komitee COSL und die sportmedizinische Gesellschaft hat hier kürzlich mit Alwin de Prins der erste Direktor sein Amt angetreten. De Prins, dreifacher Olympiateilnehmer und seit 2013 Mitglied im Conseil d'Administration des COSL, bleibt dem Luxemburger NOK auch weiterhin in dieser Eigenschaft erhalten. Das hat das COSL in seiner Sitzung im Mai für gut befunden. Der neue LIHPS-Vorsitzende legt seine Mandate als Präsident des Bureau technique und Mitglied der Exekutive des COSL nieder, sodass das oberste Organ des privat organisierten Sports keine Interessenkonflikte mehr gegeben sieht.



Es ist dies ein Standpunkt, über den sich diskutieren lässt. Das COSL stellt immerhin zwei der sechs Verwaltungsratmitglieder des LIHPS (eines davon war übrigens de Prins selbst), also ein Drittel, und übt damit maßgeblichen Einfluss bei der Kontrolle aus. Wer jetzt die Position des ehemaligen Spitzenathleten im Verwaltungsrat des LIHPS einnehmen wird, wurde übrigens noch nicht mitgeteilt.



Die Berufung von de Prins zeigt, dass das COSL sich mit einer Erneuerung schwer tut.

Es gibt auch Diskussionsbedarf in der Frage, ob ein Direktor von außerhalb des „Inner circle“ des Luxemburger Sports nicht vorteilhafter gewesen wäre für das LIHPS. De Prins hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber einem Außenstehenden: Er kennt den Luxemburger Sport aus dem Effeff. Dieses auf den ersten Blick entscheidende Alleinstellungsmerkmal kann sich auf den zweiten jedoch als schwere Hypothek erweisen. Wohl wird die Sportpolitik des LIHPS genau so umgesetzt, wie sie in der Theorie angedacht war, doch neue, frische Ideen sind nicht zu erwarten. Ein Kandidat von außen wäre mit einem unbelasteteren Blick an die Aufgabe herangegangen. Das geschieht jetzt nicht. Ob das gut oder schlecht ist, werden die kommenden Monate und Jahre zeigen.



Die Berufung von de Prins zum Direktor des LIHPS zeigt aber vor allem auf, dass das COSL sich mit einer Erneuerung schwer tut. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es zunehmend schwieriger wird, Kandidaten für den Verwaltungsrat zu finden, die über die entsprechende Qualifikation und den Willen verfügen, sich ehrenamtlich für den Sport einzusetzen. Die Probleme des Benevolats machen auch vor dem Luxemburger NOK nicht halt.



Schlimmer noch, das Luxemburger olympische Komitee tut sich auch schwer damit, seinen professionellen Mitarbeiterstab auszubauen. Bereits während der Olympischen Spiele von Rio 2016 war die Rede von einem Assistenten beziehungsweise Nachfolger für den Sportlichen Leiter, Heinz Thews. Wie dem erwähnten COSL-Bericht vom Mai diesen Jahres zu entnehmen ist, haben die langwierigen Verhandlungen mit einem Bewerber zu keinem positiven Abschluss geführt. Die Suche beginnt wieder von vorne.



Es passt ins Bild, dass der Directeur administratif des COSL für eine längere Zeit abwesend sein wird, dass dem LIHPS auch weiterhin noch eine administrative Fachkraft fehlt und selbst der angekündigte Experte mit der Langhantel im Durchschnitt nur jede vierte Woche zur Verfügung steht. Das sind keine guten Voraussetzungen, um den Luxemburger Sport voranzubringen. Eine Frischzellenkur täte dem Luxemburger NOK gut. Wäre vielleicht auch nötig.