Trotz eines enttäuschenden Saisonabschlusses bei der Shorttrack-WM blickt der einzige Luxemburger Teilnehmer optmistisch in die Zukunft.

Shorttracker Murphy: "War leider nicht in Topform"

Jan MORAWSKI Trotz eines enttäuschenden Saisonabschlusses bei der Shorttrack-WM blickt der einzige Luxemburger Teilnehmer optmistisch in die Zukunft.

Mit gemischten Gefühlen hat Shorttrack-Eisschnellläufer Peter Murphy seine Saison beendet. Einerseits freut er sich bereits auf die kommenden Aufgaben, andererseits ist der Abschluss eher misslungen. Und das ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft, die am Wochenende im niederländischen Dordrecht stattfand. Mit Rang 39 von 44 Startern blieb das Mitglied des COSL-Elitekaders hinter den Erwartungen zurück.

„Es war ein etwas enttäuschendes Ende der Saison“, resümiert der 20-Jährige. „Bei der WM muss man in Topform sein, um eine Chance auf die nächste Runde zu haben. Das war ich leider nicht.“ In den Vorläufen über 500, 1.000 und 1.500 m landete Murphy jeweils auf dem letzten Platz und schied aus.

Matthieu Osch: "Der größte Erfolg meiner Ski-Karriere" Bei der Weltmeisterschaft der Skifahrer gewinnt ein Franzose überraschend im Riesenslalom. Der einzige Luxemburger fährt sehr gut mit.

„Mein Hauptproblem ist noch immer, dass mir die Ausdauer fehlt, um an der Spitze mitzuhalten. Das war bei der EM ähnlich“, erklärt der Luxemburger. „In den vergangenen Wochen hatten wir daran gearbeitet, aber es ist schwierig, so etwas in kurzer Zeit zu verbessern.“

Für die nächste Saison - in der es unter anderem um die Qualifikation zu den Olympischen Winterspielen in Peking geht - sei Murphy aber optimistisch. „Es gibt viel, woran ich arbeiten muss“, sagt er. „Sobald ich mich ausgeruht habe, freue ich mich, diese Dinge anzugehen.“

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.