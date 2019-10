Ob Maria Sharapova kommende Woche bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open antritt, ist weiterhin nicht sicher.

Sharapova lässt Luxemburg-Teilnahme offen

David THINNES Ob Maria Sharapova kommende Woche bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open antritt, ist weiterhin nicht sicher.

Maria Sharapova soll kommende Woche bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer spielen. Ob die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin tatsächlich in Luxemburg aufschlägt, ließ die Russin am Dienstag in Linz (A) weiterhin offen.

"Es kann sein, dass ich in Luxemburg sein. Aber es kann auch sein, dass ich noch weiter pausiere", so Sharapova, die wegen einer Schulteroperation im Februar einen Großteil der Saison verpasst hat. Die 32-Jährige sollte das WTA-Turnier von Linz bestreiten, sagte aber dann kurzfristig ab. Sharapova war dennoch in Linz, um eine Autogrammstunde zu geben.

Die Organisatoren der BGL BNP Paribas Luxembourg Open zeigen sich weiterhin zuversichtlich, dass die ehemalige Nummer eins nach Luxemburg kommt. Das Hotel sei gebucht und der Flug auch, so Turnierdirektorin Danielle Maas.

Sharapova sagte gegenüber den Medien in Linz, dass sie für 2020 im Vollbesitz ihrer Kräfte sein wolle. Diese Woche wolle sie noch einige Trainingssätze absolvieren, um die Schulter zu testen.