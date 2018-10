Serredszum und Wolf vorgestellt

Der FC Progrès hat ein neues Trainerduo gefunden: Cyril Serredszum und Serge Wolf sollen es beim Fußballteam aus der BGL Ligue richten. Bereits am Samstag wird es ernst.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, am Mittwochabend bestätigte Progrès Niederkorn, dass die Verträge mit Trainer Paolo Amodio und Co-Trainer Emilio Lobo in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurden. Am Donnerstagnachmittag stellten die Progrès-Verantwortlichen bereits die Nachfolger vor: Cyril Serredszum und Serge Wolf. Der Vertrag des Duos läuft bis zum Saisonende und kann im Fall einer Qualifikation für den Europapokal verlängert werden.



Der 48-jährige Franzose Wolf verfügte über einen laufenden Kontrakt in Hesperingen, wo er seit 2010 fast durchgängig unter Vertrag stand - erst als Torwarttrainer, dann als Co-Trainer und bis zuletzt als Chefcoach ...