Serredszum und Wolf neue Progrès-Trainer

Joe GEIMER Der FC Progrès hat ein neues Trainerduo gefunden: Cyril Serredszum und Serge Wolf sollen es beim Team aus der BGL Ligue richten.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, am Mittwochabend bestätigte dann Progrès Niederkorn, dass die Verträge mit Trainer Paolo Amodio und Co-Trainer Emilio Lobo in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurden. Am Donnerstagnachmittag stellen die Progrès-Verantwortlichen die Nachfolger vor. Wie das Tageblatt meldet, soll es sich dabei um Serge Wolf und Cyril Serredszum handeln. Der Vertrag des Duos läuft bis zum Saisonende und kann im Fall einer Qualifikation für den Europapokal verlängert werden.



Wolf selber wollte dies auf Nachfrage hin nicht bestätigen. Der 48-jährige Franzose verfügt eigentlich noch über einen laufenden Kontrakt in Hesperingen, wo er seit 2010 fast durchgängig unter Vertrag stand, erst als Torwarttrainer, dann als Co-Trainer und bis zuletzt als Chefcoach. Am Mittwochabend allerdings teilte er den Swift-Verantwortlichen telefonisch mit, dass er das Training nicht leiten könnte. Präsident Fernand Laroche bestätigt: "Ja, er geht nach Niederkorn. Das kann ich verstehen. Eine solche Gelegenheit bietet sich einem nicht besonders oft. Allerdings gefällt mir seine Art und Weise nicht. Das Mindeste wäre ein Anruf bei mir gewesen, schließlich haben wir viele Jahre gut miteinander gearbeitet. Von seinem Abgang erfuhr ich selber erst am Donnerstagmorgen."

Wie es nun beim Club aus der Ehrenpromotion weitergeht, steht zumindest für die nahe Zukunft auch bereits fest: Der 35-jährige Exprofi Ismaël Bouzid wird zunächst als Trainer einspringen.

Serredszum ist ebenfalls kein Unbekannter in Luxemburg: Von 2012 an arbeitete er bei der Escher Fola als Co-Trainer von Jeff Strasser, dann übernahm er die erste Mannschaft im September 2017, als Strasser nach Kaiserslautern wechselte. Allerdings war Serredszum nur wenige Monate im Amt. Im Februar 2018 wurde er entlassen und es übernahm Thomas Klasen. Nun hat der 47-jährige Franzose aus Metz also einen neuen Job in Luxemburg gefunden.



Niederkorn verlor am vergangenen Montag in der BGL Ligue 1:2 bei der Escher Fola. Nach sieben Spieltagen in Luxemburgs höchster Spielklasse stehen zwar bereits drei Niederlagen zu Buche, allerdings ist die Ausbeute mit zehn Punkten auch nicht katastrophal. Der FC Progrès liegt auf dem fünften Tabellenplatz.