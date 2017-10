(dat) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 810) beweist in ihrem Erstrundenspiel bei den Sermelux-Open (15 000 US-Dollar) eine gute Einstellung und setzt sich nach einem schlechten ersten Satz in drei Durchgängen mit 4:6, 6:0 und 6:2 gegen die Nummer drei der Setzliste, Hélène Scholsen (B/482) durch.

Für Molinaro war dies der erste Sieg im Einzel bei einem Profiturnier auf luxemburgischem Boden: Bei ihren drei Teilnahmen bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open und bei zwei Auftritten bei den Sermelux-Open war die 17-Jährige jeweils in Runde eins gescheitert.

Am Dienstagabend zeigte sich Molinaro nach dem 4:6 zum Auftakt gegen ihre Doppelpartnerin aber bestens eingestellt: sie gab nicht auf und steigerte ihr Niveau ständig. Im ersten Satz war ihr Spiel von vielen, direkten Fehlern geprägt. Die Luxemburgerin schaffte es dann, sich nicht von dem unerklärlichen Leistungsabfall von Scholsen beeindrucken zu lassen. Molinaro spielte jetzt konstanter, mit mehr Länge und Druck auf ihren Bällen. Und sie senkte ihre Fehlerquote. Nach dem 6:0 schien es so, dass sie das Match eigentlich nicht mehr verlieren kann. Die Belgierin zeigte erstaunliche Schwächen, wenn die FLT-Vertreterin tief auf ihre Rückhand und cross in ihre Vorhandecke spielte.



Molinaro blieb auch im dritten Satz konzentriert, so dass der Erstrundensieg nicht mehr in Gefahr kam. Mit 6:2 schloss sie ab und zog in Runde zwei ein.

Dort kommt es am Mittwoch (nicht vor 17.30 Uhr) zum nächsten Duell mit einer Belgierin. Gegen die Qualifikantin Mathilde Devits (1 208) geht Molinaro als Favoritin auf den Platz.