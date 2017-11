(jan) - Lediglich etwas mehr als eine Stunde hat sie gebraucht. Die belgische Qualifikantin Mathilde Devits (Weltranglistenposition: 1 208) war für Eléonora Molinaro (810) am frühen Mittwochabend keine hohe Hürde. Die Luxemburgerin gewann ihr Zweitrundenmatch bei den Sermelux-Open in Petingen mit 6:2, 6:2.

Nachdem Molinaro am Dienstag Devits' Landsfrau Hélène Scholsen (482) bezwungen hatte, zeigte sie sich auch am Folgetag in guter Form. Vor allem, wenn der erste Aufschlag das Feld fand, machte Molinaro mit großer Wahrscheinlichkeit den Punkt. Am Ende hatte ihre Gegnerin wenig entgegenzusetzen.

In Runde drei wartet nun wieder eine Qualifikantin. Am Donnerstag spielt die Luxemburgerin um 13 Uhr gegen die Siegerin des deutschen Duells zwischen Isabella Pfennig und Julia Rennert (beide ohne WR-Position).