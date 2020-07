Am letzten Spieltag in Italien wollen Lazios Ciro Immobile sowie Konkurrent Atalanta den Weg in die Geschichtsbücher schaffen.

Sport 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Serie A: Auf der Jagd nach Bestmarken

Leon ZAHLEN Am letzten Spieltag in Italien wollen Lazios Ciro Immobile sowie Konkurrent Atalanta den Weg in die Geschichtsbücher schaffen.

In der Serie A fallen am letzten Spieltag noch zwei wichtige Entscheidungen. Drei Teams sind Anwärter auf Platz zwei hinter Rekordmeister Juventus, der die Saison mit dem Klassiker gegen den Tabellenfünften AS Rom abschließt. Die beste Ausgangsposition im Rennen um die Vizemeisterschaft hat Inter Mailand, das mit einem Punkt Vorsprung auf Atalanta und Lazio Rom in die letzte Runde geht ...